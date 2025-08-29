Çanakkale'de Kocabaş Çayı'nda Kuraklık Nedeniyle Balık Ölümleri

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Kocabaş Çayı'nın bazı bölümlerinde yaşanan kuraklık nedeniyle balık ölümleri yaşanmaya devam ediyor.

Biga ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı'nda, 1 ay önce ölü balıkları gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, balık ölümlerinin yaşanan kuraklık nedeniyle çayın bazı bölümlerinde su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi. Kısmen kuruyan çayda toplu balık ölümlerinin sürdüğü bildirildi.