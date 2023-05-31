Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyünde cami imamı Ali Günel tarafından başlatılan çalışma kapsamında çocukların cami ve namaza teşvik için 'Cami Market' ve oyun salonu açıldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Ekinhisar köyünde cami imamı Ali Günel tarafından başlatılan çalışma kapsamında çocukların cami ve namaza teşvik için ' Cami Market' ve oyun salonu açıldı.

Ekinhisar Cami imamı Ali Günel tarafından köydeki çocukların camiye gelmeleri ve namaz kılmaya alışmaları için 'Cami Market' ve oyun salonu açıldı. Hayırsever vatandaşların desteği ile başlatılan çalışma kapsamında imam Ali Günel, namaz vakitleri öncesi camiye gelen çocukları kapıda karşılıyor. Namaz sonrası çocuklar, içerisinde çikolata, meyve suyu ve bisküvi bulunan ve adına 'Cami Market' denilen dolaptan diledikleri yiyeceği alıyor. Çocuklar daha sonra imam Ali Günel ile birlikte cami karşısında bulunan oyun salonuna geliyor. Burada imam Günel ve çocuklar masa tenisi, oyun konsolu ve langırt oynuyor.

İmam Ali Günel, 4 yıldır Ekinhisar Camii'nde görev yaptığını belirterek, 'Görevimiz boyunca geleceğimiz olan çocuklarımızı camimize çekmek için bir proje yapalım, bir etkinlik yapalım diye düşündük. Çocuklarımızın daha çok abur cubura aşina oldukları için camimize bir market açalım istedik. Bu markette köylümüz ve cemaatimizin katkıları ile birçok şey bulundurduk. Bunun yanında çocuklarımız için içerisinde masa tenisi, langırt, oyun konsolunun bulunduğu salon da kurduk' dedi.

Mustafa Berk Yolcu (9), 'Biz buraya namaz kılmak için geliyoruz. Hocamızı çok seviyoruz. Çünkü o bize Kur'an-ı Kerim'i, Elif b'yi her şeyi öğretiyor. Camiyi sevdiriyor. Biz de camiyi severek buraya geliyoruz' diye konuştu.

Ömür Atasoy, 'Camimize geliyoruz, namazımızı kılıyoruz. Hocamız da bize bisküvi veya çikolata veriyor. Mutlu oluyoruz' dedi.

Köy sakinlerinden Süleyman Oğuz (78), 'Gerçekten takdir edilecek bir hocamız, arkadaşımız. Yaz tatilinde camimize daha çok çocuklarımız geliyor. Onlara da hayırsever vatandaşlarımızın ikramı oluyor' diye konuştu.

Köy sakinlerinden Osman Uğur da 'Ben 67 yaşındayım şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmadı. Hocamız ile birlikte her şey değişti. Çocuklarımız camiye gelmeye başladı. Çocuklarımız hiç camiye gelmiyordu' dedi. (DHA)