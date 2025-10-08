Nişanı bozulunca altınları satmak isteyen şahıs, aldığı teklifle adeta yıkıldı

Haberler

Nişanı bozulan bir damat, 600 bin TL'ye aldığı altınları bozdurmak isteyince büyük şok yaşadı. Kuyumcu altınlara 477 bin TL teklif verince fark sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, "22 ayar dışında altın alınmaz" ve "Pırlantadan uzak durun" gibi uyarı dolu yorumlar yaptı.

Bozulan nişanın ardından 600 bin TL'ye aldığı altınları bozdurmak isteyen bir damat, kuyumcudan aldığı teklifle adeta şoke oldu. Altınları satmak isteyen damada, 477 bin TL teklif verilince fiyat farkı sosyal medyada gündem oldu.

"BUNLARI BU FİYATA SATMIYORUZ"

Altınları bozdurmaya gelen şahsa satmak istediği ürünleri pahalı aldığını belirten kuyumcu "Amacım hiçbir kuyumcuyu küçük düşürmek değil ama biz bunları bu fiyata satmıyoruz" ifadelerini kullandı. Kuyumcu, ürünlerin piyasa değerinin çok üzerinde satın alındığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Olayın videosu kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Kullanıcılar, altın alırken dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili çok sayıda yorum yaptı:

  • 22 ve 24 ayar dışında altın alınmaz, yoksa satarken zarar büyük olur.
  • Darphane basımı çeyrek ya da cumhuriyet altın alın, farkını çıkartır.
  • Nişanda külçe altın takamayacağına göre zarar kaçınılmaz.
  • Pırlanta işine hiç girmeyin, satarken kayıp çok büyük.

ALTIN ALIMINDA UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, yatırım veya takı amaçlı altın alırken sertifikalı, darphane basımı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, işçilik maliyeti yüksek ürünlerin satışta büyük değer kaybı yaşattığına dikkat çekiliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

kuyumcu kardeş laf ebeliği yapıyorsun hepiniz aynısınız görende dekan profesör sanar seni

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVolan k:

insanların geneli altın alırken ne aldığını bilmeden alıyor ve zarar kaçınılmaz oluyor. Halbuki ons nedir milyem nedir ayar nedir makas aralığı nedir bunları araştırıp öğrenmek en fazla yarım saatinizi alır. Bunları öğrenip daha bilinçli bir şekilde alışverişinizi yaparsanız kuyumcuda size ona göre davranıp fiyat verecektir..

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCelal SEÇKİN:

Sık dişini altın çıkıyor

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

altını ziynet eşyası şeklinde alırsanız çok büyük zarar edersiniz en emniyetlisi ambalajlı gram altın ondan almış olsaydı bozdururken çok büyük kar ederlerdi kuyumcular işçiliği yüksek ziynet altından çok büyük paralar kazanıyor gram altından başka çeşit altın alıp kazıklnmayın

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Alacaksan 24 ayar alacaksın...ancak kısa vadede satarsan yine bu kadar olmasa bile zarar edersin..tabiki bu bilezik, kolye ve küpe için geçerlidir. Külçe ve standart altınların günlük alışverişleri bellidir..ve hurda hesabı görmez..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
