Nişanı bozulunca altınları satmak isteyen şahıs, aldığı teklifle adeta yıkıldı

Bozulan nişanın ardından 600 bin TL'ye aldığı altınları bozdurmak isteyen bir damat, kuyumcudan aldığı teklifle adeta şoke oldu. Altınları satmak isteyen damada, 477 bin TL teklif verilince fiyat farkı sosyal medyada gündem oldu.

"BUNLARI BU FİYATA SATMIYORUZ"

Altınları bozdurmaya gelen şahsa satmak istediği ürünleri pahalı aldığını belirten kuyumcu "Amacım hiçbir kuyumcuyu küçük düşürmek değil ama biz bunları bu fiyata satmıyoruz" ifadelerini kullandı. Kuyumcu, ürünlerin piyasa değerinin çok üzerinde satın alındığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Olayın videosu kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Kullanıcılar, altın alırken dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili çok sayıda yorum yaptı:

22 ve 24 ayar dışında altın alınmaz, yoksa satarken zarar büyük olur.

Darphane basımı çeyrek ya da cumhuriyet altın alın, farkını çıkartır.

Nişanda külçe altın takamayacağına göre zarar kaçınılmaz.

Pırlanta işine hiç girmeyin, satarken kayıp çok büyük.

ALTIN ALIMINDA UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, yatırım veya takı amaçlı altın alırken sertifikalı, darphane basımı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, işçilik maliyeti yüksek ürünlerin satışta büyük değer kaybı yaşattığına dikkat çekiliyor.