Boz ayı Nemrut Krater Gölü'nde ağaç dalına bırakılan ekmeği kapıyor

Bitlis'in Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan boz ayı, hayvansever Asım Araboğa tarafından ağacın dalına bırakılan ekmeği kaparken cep telefonu kamerasına yansıdı. Nemrut Krater Gölü, zengin florası ve doğal güzellikleriyle birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Bitlis'te bulunan Nemrut Krater Gölü'nde yaşayan boz ayının bir hayvansever tarafından ağacın dalına bırakılan ekmeği kapması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçe sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla birlikte birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor. Krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan boz ayılar ise bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline gelmeye başladı. Ahlat ilçesinde yaşayan Asım Araboğa isimli hayvansever, fırsat buldukça yanında götürdüğü yiyeceklerle Nemrut Dağı'nda yaşayan ayıların beslenmesine yardımcı oluyor. Araboğa, son olarak yanına götürdüğü ekmekleri Nemrut Krater Gölü'ndeki ormanlık alanda yaşayan ayıların beslenmesi için ağaç dallarına bıraktı. Arabasına geçerek ayıların gelmesini bekleyen hayvansever Asım Araboğa, ayıların gelerek ağaç dalına bırakılan ekmeği uzanarak almasını cep telefonuyla kayıt altına aldı. Çekilen görüntülerde iki ayağının üstüne kalkarak ağaç dalına bırakılan ekmeği alan ayının daha sonra ormanın içine doğru gittiği görülüyor.

İHA muhabirine açıklamada bulunan hayvansever Asım Araboğa ise "2019 yılından beri Nemrut Krater Gölü'ne pikniğe giderim. Pikniğe gittiğimde de yanımda ayılar için yiyecek götürürüm. Dün de gittim ayı geldi. Ekmeği kavak ağacına astım, nasıl alacak diye onu takip ettim. Ayı uzanıp ekmeği alıp yiyecekleri yedikten sonra ormanın içinde kayboldu" dedi. - BİTLİS