Bolu'da Samanlık Yangını: İnekler Kurtarıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 bin saman balyasının bulunduğu samanlık alev alev yandı. İnekler dumanların arasından kurtarılırken, yangın ekipler ve köylülerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Hasanlar köyünde İbrahim Y.'ye ait samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple samanlık alev aldı. İçerisinde 3 bin saman balyasının bulunduğu samanlıktaki yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapın ihbar üzerine bölgeye arazöz, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. 3 bin saman balyasının alevler içerisinde kaldığı samanlığı söndürmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Samanlığın dibinde bulunan inekler de dumanlar arasından kurtarıldı. Yangında samanlık küle döndü. - BOLU