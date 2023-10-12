Bodrum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Yaşam Haberleri
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosiklet sürücüsü aydınlatma direği ile istinat duvarı arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aydınlatma direği ile istinat duvarı arasına sıkışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Konacık Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde 48 TH 404 plakalı motosikletinin hakimiyetini kaybeden Cengizhan Kır yol kenarındaki aydınlatma direği ile sitenin istinat duvarı arasında sıkıştı.
İhbar üzerine kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekibi Kır'ın öldüğünü belirledi.
Kır'ın cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Yaşam