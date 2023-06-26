Bıçakçılarda Bayram Hareketliliği: Çark Taşı ile Bıçakları Biliyorlar

Bıçakçılarda bayram hareketliliği

Çark taşı ile bıçakları biliyor

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya İlçesinde esnaflık yapan 87 yaşındaki Özay Dede (Hekimoğlu), kurban bayramı öncesi çevirmeli 'çark taşı' tezgahında bıçakları bilevliyor.

Boş durmanın bedene zarar verdiğini çalışarak spor yaptığını belirten çınarlık esnaf Özay Hekimoğlu '"Kurban bayramında elektrikli bilev yerine insan gücü ile çark taşı tercih edildiği için tezgahımı koyarak hizmet verip, bedenimi sağlıklı bir şekilde zinde tutmaya çalışıyorum. Gençlere tavsiyem çalışmaktan yorulmayın" diye konuştu.