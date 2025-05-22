BEMQA Alışveriş Festivali, Kadın Girişimcileri Destekliyor

BEMQA Alışveriş Festivali, Kadın Girişimcileri Destekliyor
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23-25 Mayıs 2025 tarihlerinde ATO Congresium'da düzenlenecek BEMQA Alışveriş Festivali, kadın emeğini merkezine alarak Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın girişimcileri ve seçkin markaları bir araya getiriyor.

MODA ve lüks dünyasının en seçkin markalarını bir araya getiren BEMQA Alışveriş Festivali, 23-24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde ATO Congresium'da kapılarını ziyaretçilere açıyor.

BEMQA Organization and Events tarafından organize edilen ve IMANNOOR ile BEMME sponsorluğunda gerçekleşen BEMQA Alışveriş Festivali, kadın emeğini ve üretimini merkeze alarak, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadın girişimcilerle, sektörde öncü markaları aynı çatı altında buluşturacak. El emeği ürünlerden butik tasarımlara, uluslararası koleksiyonlardan yerli üretime kadar birçok ürün, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Festival, sadece bir alışveriş deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kadınların ekonomik hayattaki gücüne dikkat çekerek sosyal farkındalık da oluşturmayı hedefliyor. 23-24-25 Mayıs tarihlerinde saat 10.00 ile 22.00 arasında açık olacak etkinlik, kadın girişimciliğini destekleyen yapısıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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