Belediye askere gidecek gençlere 5 bin TL destek verecek

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, temel askerlik görevini 6 ay yapacak gençlere 5 bin TL destek sağlayacak. Vatani görevini yerine getirecek gençler, bu destekten yararlanmak için 1 Temmuz'a kadar başvuru yapabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, temel askerlik görevini 6 ay yapacak gençlerin maddi yükünü hafifletecek yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje ile vatani görevini yerine getirecek gençlere 5 bin TL destek sağlanacak. Askere gidecek gençler, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

6 AY ASKERLİK YAPMA ŞARTI

Destekten faydalanmak isteyen gençlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Balıkesir'de ikamet etmesi gerekiyor. 1 Temmuz'a kadar yapılacak başvurularda, asker adaylarının, ihtiyaç sahibi ve 6 ay temel askerlik görevini yapacak olması şartlarını aranırken, başvuru sırasında askerlik sevk belgelerini ibraz etmeleri de gerekiyor.

IBAN NUMARASI ÜZERİNDEN HESAPLARA YATIRILACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında başvurular müracaat sahibinin gelir durumu ve sosyal destek ihtiyacına göre değerlendirilecek. Gerekli evrak kontrolü ve sosyal incelemenin ardından uygun bulunan kişilere 5 bin TL tutarındaki maddi destek IBAN numarası üzerinden hesaplara yatırılacak.

Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Yaşam
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