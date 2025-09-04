Bedensel Engelli Natalia'nın Tahtalı Dağı'ndan Yamaç Paraşütü Atlayışı

ANTALYA'nın Kemer ilçesine tatile gelen Belaruslu bedensel engelli Natalia Averchanka (50), 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinden yamaç paraşütüyle ikili atlayış yaptı.

Kemer'e tatile gelen Natalia Averchanka, tekerlekli sandalyesiyle bindiği teleferikle Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıktı. Zirvede profesyonel yamaç paraşütü pilotu eşliğinde ikili atlayış yapmak isteyen Averchanka, tekerlekli sandalyesiyle kalkış noktasına kadar götürüldü. Burada harnesse oturtulan Natalia Averchanka, paraşüt pilotuyla birlikte havalandı. Averchanka, uçuş sırasında Olympos ve Çıralı plajlarıyla Phaselis Antik Kenti'nin manzarasını havadan gözlemledi. Yaklaşık 45 dakika süren uçuşun ardından Averchanka ve paraşüt pilotu sahile indi.

Yamaç paraşütü firmasının yetkilisi Mehmet Dursun, "Amacımız sadece adrenalin değil, aynı zamanda özgürlüğün ve doğanın güzelliklerini herkesin deneyimlemesini sağlamak. Natalia'nın gökyüzünde yaşadığı mutluluğa tanıklık etmek bizim için en büyük ödül oldu" dedi.