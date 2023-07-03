Bayramiç Belediyesi Yüzme Havuzunu Hizmete Açtı

Bayramiç Belediyesi, yapımını tamamladığı yüzme havuzunu Kurban Bayramı'nın ikinci günü hizmete açtı.

Bayramiç Belediyesi, yaklaşık bir yıl önce yapımına başladığı yüzme havuzunu bayramın ikinci günü halkın hizmetine açtı. Ezine yolu üzerinde, eski soğuk hava deposu yerine inşa edilen yüzme havuzu vatandaşların beğensini topladı.

Konu ile ilgili bilgi veren Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, "İlçemize yüzme havuzu yapmak bizim ilk projelerimiz arasında yerini alıyordu. Pandemi ve ardından ekonomik sıkıntılar araya girince kaynaklarımızı başka yönde kullanmak zorunda kaldık. Nihayet spor kompleksimizin yüzme havuzu kısmını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 15 günlük bir süre için girişleri ücretsiz yaptık. Bayram boyunca halkımız, güzel ve temiz bir ortamda yüzerek hem eğlendi hem dinledi. Havuzumuzda kısa bir süre içinde çocuklarımıza yüzme eğitimi verilecek ve ilçemizde yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmayacak. Spor kompleksimizin tamamlanmasıyla gençlerimiz bir çok dalda modern bir ortamda spor yapma imkanına kavuşacak" dedi.