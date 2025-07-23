Bartın'ın İnkumu Plajı Türkiye'nin En Soğuk Deniz Suyuna Sahip

Bartın'ın İnkumu Plajı Türkiye'nin En Soğuk Deniz Suyuna Sahip
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Bartın'ın İnkumu plajında deniz suyu sıcaklığı 20 derece olarak ölçüldü. 36 derece hava sıcaklığına rağmen vatandaşlar soğuk su nedeniyle plajda güneşlenmeyi tercih etti.

BARTIN'ın, termometrelerin 36 dereceyi gösterdiği mavi bayraklı plajı İnkumu'nda, su sıcaklığı 20 derece ile Türkiye'nin en soğuk deniz suyu olarak ölçüldü. Bu nedenle vatandaşlar, denize girmek yerine plajda güneşlenmeyi tercih etti.

Kentte hava sıcaklığı 36 dereceye, nem oranı da yüzde 70'lere kadar çıktı. Deniz suyu sıcaklığının 1 haftadır, 18 derece ölçüldüğü İnkumu'nda öğle saatlerine doğru sıcaklık 20 dereceye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün deniz suyu sıcaklıkları verilerine göre, Türkiye'de en düşük deniz suyu sıcaklığı Bartın'ın 3 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plajı İnkumu'nda ölçüldü. Plaja gelenler, suyun soğuk olması nedeniyle soğuk denize girmek yerine kumsalda şemsiye açtı. Deniz suyunun soğuk olmasıyla birlikte boş görünen İnkumu, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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