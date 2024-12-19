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Bakanlık bu kez bal sahtekârlarını ifşa etti

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Tarım Bakanlığı gıda sahtekarlarını açıklamaya devam ediyor. Yeni listede Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaş tarafından tercih edilen ballardaki sahtekârlıklara yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Listeye büyükşehirlerde faaliyet gösteren bal firmaları da eklendi.

BU MARKALARDAN UZAK DURUN

Güncellenen listede, özellikle bal markaları dikkat çekti. Markaların çoğu, market raflarında sıkça karşılaşılan ve tüketiciler tarafından yaygın olarak tercih edilen markalar. Ancak yapılan testler, bu ürünlerin bazıları için kalite ve içerik konusunda ciddi endişeler uyandırdı.

Bakanlık bu kez bal sahtekârlarını ifşa etti

Bakanlık bu kez bal sahtekârlarını ifşa etti

Bakanlık bu kez bal sahtekârlarını ifşa etti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Geçmişte 10 kavanoz bal 100 TL'ye o kadar çok satıldı ki, kavanozun içinde ki bal kavanozdan bile daha ucuzdu.. Domates salçası yapmak isteyenler o kavanozlardan çok aldı içindeki bal da hediyesiydi.

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Haber YorumlarıFENERBAHCE SAMPIYON:

Bunlardan uzak durun diyene kadar artık çok ciddi yaptırımların yapılması lazım gerçekten yeter artık devletimiz artık masaya yumruğunu vurması lazım bu gıda sağlığı ile oynayan şahıslar ve firmalara çok ciddi yaptırımların olması lazım bu marketler bu ürünleri alırken kontrollerin yapılım o şekilde raflara konması lazım

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