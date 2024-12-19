Bakanlık bu kez bal sahtekârlarını ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Listeye büyükşehirlerde faaliyet gösteren bal firmaları da eklendi.

BU MARKALARDAN UZAK DURUN

Güncellenen listede, özellikle bal markaları dikkat çekti. Markaların çoğu, market raflarında sıkça karşılaşılan ve tüketiciler tarafından yaygın olarak tercih edilen markalar. Ancak yapılan testler, bu ürünlerin bazıları için kalite ve içerik konusunda ciddi endişeler uyandırdı.