Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

BAHÇELİEVLER'de, doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde dün 6 katlı bir binanın beşinci katında bulunan dairede doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Patlamada, Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Bal hayatını kaybetti. Yenibosna Adlı Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazeler, yakınları tarafından alındı. Özgür Çoban'ın cenazesinin Yenibosna Cemevi'nde, Ahmet Bal'ın ise Esenler Cemevi'nde öğlen saatlerinde yapılacak törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Ömer Özdemir'in memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toparağa verileceği öğrenildi.