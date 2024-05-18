Reddedilen vize ücretini geri alabilir mi?

Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Av. Burak Evci, reddedilen vize başvurularında ödenen vize ücretinin nasıl iade alınabileceğini anlattı.

Vize ret mağduriyeti ile ilgili konuşan Av. Burak Evci, "Konsolosluklar, alınan vize başvuru ücretlerini genel gider hizmeti olarak değerlendirdikleri için başvurularla alakalı retle sonuçlanması durumunda bu ücretleri iade etmemektedirler. Bu konu birçok mağduriyete sebep olmaktadır. Özellikle 120 Euro civarı ortalama bir ücret alınmaktadır. Bu ücretin iade edilmemesi vatandaşlar bakımından çok büyük bir külfet oluşturmaktadır. Öyle ki zaman zaman bununla birlikte uçak biletleri, tur iptalleri ve yine konaklama iptalleri de yapılamamakta ve çok ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Türkiye, Schengen başvurularına en çok müracaat eden ülkelerden biridir." İfadelerini kullandı.

REDDEDİLEN VİZE ÜCRETİ İADE ALINABİLİR Mİ?

Reddedilen vize ücreti iade alınabilir mi? sorusunu yanıtlayan Av. Burak Evci, "Bazı sigorta firmaları vize ücret iade konusunda da sigorta yapabilmektedirler. Seyahat sigortası yapılırken seyahat sigortasının içerisinde vize ücret iadesi ile alakalı da metinlerin bulunması halinde bunları da ekleterek vize ücret iadesini de alabilirler." dedi.