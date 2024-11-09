Üye Girişi
Haberler

Astrolog Aytaç Öner'den Kasım ayı için çarpıcı öngörüler

Astrolog Aytaç Öner'den Kasım ayı için çarpıcı öngörüler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Astrolog Aytaç Öner, Kasım ayı için Türkiye ve dünya gündemine ilişkin çarpıcı öngörülerde bulundu. Ekonomik büyümeden toplumsal mutluluğa kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özellikle finansal piyasaların hareketleneceği ve genel bir büyüme evresinin olacağı belirtildi. Ayrıca, bireylerin kendilerini daha tutkulu hissedecekleri ve aşk konularının gündeme geleceği bir dönem olacağını ifade etti.

Haberler.com stüdyosunda Meltem Şarkışlalı'nın konuğu olan astrolog Aytaç Öner, Kasım ayı için Türkiye ve dünya gündemine ilişkin çarpıcı öngörülerde bulundu. Öner, ekonomik büyümeden toplumsal mutluluğa kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

EKONOMİDE HAREKETLİ GÜNLER YAKLAŞIYOR

Astrolog Aytaç Öner, Kasım ayında finansal piyasaların hareketleneceğini belirtti. "Bu ay ekonomi iyiye gidecek. Ben de yavaş yavaş borsaya gireceğim. Özellikle finans ve sigorta şirketleri önemli olacak. Ancak unutmamak lazım, astrolog yanılabilir, Allah yanılmaz" dedi. Öner, bu dönemin genel bir büyüme evresi olduğunu ve piyasaların yükselişe geçeceğini ifade etti.

TUTKU VE AŞK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Öner, cinsel ve gizli konuların Türkiye gündeminden düşmeyeceğini vurguladı. Bireylerin bu dönemde kendilerini daha tutkulu hissedeceklerini belirtti. "Bu dönem, Türkiye'nin crismesidir. Hristiyanlar nasıl Christmas'ta mutluysa, biz de Kasım ayında daha mutlu oluruz. Aşk ve sevgi konuları gündeme gelecek; aşık olanlar olacak" şeklinde konuştu.

KAOS YOK, MUTLULUK VAR

Öner, toplumsal kaosun bireysel mutlulukla ilişkilendirilebileceğini savundu. "Kaos falan yok. Herkes kendi hayatından sorumlu. Toplumu bireyler oluşturur. Siz mutluysanız toplum da mutludur" ifadelerini kullandı. Kasım ayının daha pozitif ve huzurlu bir dönem olacağını belirten Öner, bireyleri sevgi ve aşk konularına yönelmeye davet etti.

Haberler.com / Musa Kara - Yaşam
21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

21 Ağustos'ta nerede, ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler

 Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf

Narin Güran davasına damga vuran kare
İmamoğlu, Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti

Belediyeler Birliği organizasyonunda '2028'i işaret etti, birilerini tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10-11 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 10 Kasım Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Rizespor Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (RİZESPOR TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (RİZESPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Rizespor Trabzonspor nereden izlenir? Mainz Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü 2024? Cumartesi hangi diziler var? 9 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Hatayspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD MAÇI) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.