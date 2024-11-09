Astrolog Aytaç Öner'den Kasım ayı için çarpıcı öngörüler

Haberler.com stüdyosunda Meltem Şarkışlalı'nın konuğu olan astrolog Aytaç Öner, Kasım ayı için Türkiye ve dünya gündemine ilişkin çarpıcı öngörülerde bulundu. Öner, ekonomik büyümeden toplumsal mutluluğa kadar pek çok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

EKONOMİDE HAREKETLİ GÜNLER YAKLAŞIYOR

Astrolog Aytaç Öner, Kasım ayında finansal piyasaların hareketleneceğini belirtti. "Bu ay ekonomi iyiye gidecek. Ben de yavaş yavaş borsaya gireceğim. Özellikle finans ve sigorta şirketleri önemli olacak. Ancak unutmamak lazım, astrolog yanılabilir, Allah yanılmaz" dedi. Öner, bu dönemin genel bir büyüme evresi olduğunu ve piyasaların yükselişe geçeceğini ifade etti.

TUTKU VE AŞK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Öner, cinsel ve gizli konuların Türkiye gündeminden düşmeyeceğini vurguladı. Bireylerin bu dönemde kendilerini daha tutkulu hissedeceklerini belirtti. "Bu dönem, Türkiye'nin crismesidir. Hristiyanlar nasıl Christmas'ta mutluysa, biz de Kasım ayında daha mutlu oluruz. Aşk ve sevgi konuları gündeme gelecek; aşık olanlar olacak" şeklinde konuştu.

KAOS YOK, MUTLULUK VAR

Öner, toplumsal kaosun bireysel mutlulukla ilişkilendirilebileceğini savundu. "Kaos falan yok. Herkes kendi hayatından sorumlu. Toplumu bireyler oluşturur. Siz mutluysanız toplum da mutludur" ifadelerini kullandı. Kasım ayının daha pozitif ve huzurlu bir dönem olacağını belirten Öner, bireyleri sevgi ve aşk konularına yönelmeye davet etti.