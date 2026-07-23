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Arılarını Muzla Besliyor: Arıcılıkta Yeni Yöntem

Arılarını Muzla Besliyor: Arıcılıkta Yeni Yöntem
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Bingöl'de arıcı Ahmet Bütün, internette izlediği videolardan etkilenerek arılarını muzla beslemeye başladı. Bu yöntemle arılarının daha güçlü olduğunu ve daha iyi petek ördüğünü belirten Bütün, 3 kovanla başladığı arıcılıkta kısa sürede 20 kovana ulaştı.

BİNGÖL'de arılarının gelişimini desteklemek için farklı yöntemleri araştıran Ahmet Bütün (55), internette izlediği videolardan etkilenerek arılarını muzla beslemeye başladı. Arılarının daha güçlü olduğunu ve daha iyi petek ördüğünü belirten Bütün, 3 kovanla başladığı arıcılıkta kısa sürede 20 kovana ulaştığını söyledi.

Kentte yaşayan, müstakil evinin bahçesinde sebze ile meyve yetiştiriciliği de yapan 3 çocuk babası Ahmet Bütün, doğada gezerken bir ağaç kovuğunda bulduğu arı oğulunu kovana alarak aracılık yapmaya başladı. Arılarının gelişimini desteklemek için farklı yöntemleri araştıran Bütün, internette izlediği videolardan etkilenerek arılarını muzla beslemeye başladı. Arılarının daha güçlü olduğunu ve daha iyi petek ördüğünü belirten Ahmet Bütün, 3 kovanla başladığı arıcılıkta kısa sürede 20 kovana ulaştığını söyledi.

'MUZ YİYEN ARI DAHA GÜZEL ÇALIŞIYOR'

Arılarına verdiği muzları marketlerden aldığını belirten Bütün, "Haziran köyündenim. Arıcılık maceram aslında bir hevesle başladı. Bir gün dağa gittiğimde, bir ağacın kovuğunda arı oğulu gördüm. O arıları alıp getirdim ve burada kovana doldurdum. Her şey böyle başladı. Arılarımı da sürekli muzla besliyorum. Marketlerden, özelliğini kaybetmeye başlamış muzları kilosunu 30 liradan alıp arılara veriyorum. Bunu internette araştırma yaparken gördüm. Çinliler arılarına muz veriyordu, bu yöntemi onlardan öğrendim. Muz yiyen arı daha güzel çalışıyor, kendini daha güçlü hissediyor ve daha iyi mum işliyor. Üç kovanla çıktığım bu yolda şimdi 20 tane kovanım var. Tabii şimdi arkadaşlar arıya muz verdiğimi duyarsa, muz fiyatlarını pahalı yaparlar, maliyetimiz artar diye de korkmuyor değilim. 2 kız, 1 erkek olmak üzere üç çocuğum var. Çocukların da bu işe hevesi var. Özellikle küçük kızım sürekli yanıma geliyor; kovanların yanına maskesiz, çıplak üstle bile girebiliyor. Çünkü arılarımız çok sakin, saldırgan değiller. Ben de yanlarına korumasız giriyorum. Arada sırada soksalar bile bize pek sıkıntı olmuyor. Henüz satışını yapmıyorum. 80-90 kovana ulaşırsam kovanları yaylalara da götürürüm, satışını da yapabilirim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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