Antalya'da Yazdan Kalma Bir Gün: Denize Girenler Sahilleri Doldurdu

YURDUN büyük bölümünde serin ve yağışlı hava etkili olurken, Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşandı. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.

Ülkenin büyük bölümünde serin ve yağışlı hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da yazı andıran bir gün yaşandı. Dün akşam saatlerinde ve gece boyunca kent merkezinde etkili olan sağanağın ardından sabah saatlerinde güneş tekrar yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 27 dereceye, nem oranının yüzde 60'a kadar ulaştığı kentte, sahiller doldu. Sıcak havayı fırsat bilenler, denize girmek için Konyaaltı Sahili'ne geldi. Bazıları dalgalı denizde yüzerken, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Denize girenlerden bazıları dalgalar nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları sahilde bulunan kayalıktan suya atladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; kentte gelecek hafta yağış bekleniyor.