Amatör balıkçı oltasına 1 kilo 100 gramlık kofana balığı takıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde amatör balıkçı Fatih Koç'un oltasına 1 kilo 100 gramlık kofana balığı takıldı.

Fatsa Belediyesi güvenlik personeli olan Fatih Koç, nöbet izninde olduğu zamanlar amatör balıkçılık yapıyor. Bu sabah Fener Adası mevkiinde denize açılan Koç, 1 kilo 100 gram ağırlığında kofana balığı yakaladı. Bu sezon bol miktarda lüfer yakaladığını belirten amatör balıkçı Fatih Koç, kofanayı yakalamanın heyecan verici olduğunu eoyledi.

Kofana balığı, 600 TL'ye bir balıkçı manavı tarafından satın alındı. - ORDU