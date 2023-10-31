Amatör balıkçı oltasına 1 kilo 100 gramlık kofana balığı takıldı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde amatör balıkçı Fatih Koç'un oltasına 1 kilo 100 gramlık kofana balığı takıldı. Fatsa Belediyesi güvenlik personeli olan Koç, denizde yakaladığı kofanayı satışa çıkardı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde amatör balıkçı Fatih Koç'un oltasına 1 kilo 100 gramlık kofana balığı takıldı.
Fatsa Belediyesi güvenlik personeli olan Fatih Koç, nöbet izninde olduğu zamanlar amatör balıkçılık yapıyor. Bu sabah Fener Adası mevkiinde denize açılan Koç, 1 kilo 100 gram ağırlığında kofana balığı yakaladı. Bu sezon bol miktarda lüfer yakaladığını belirten amatör balıkçı Fatih Koç, kofanayı yakalamanın heyecan verici olduğunu eoyledi.
Kofana balığı, 600 TL'ye bir balıkçı manavı tarafından satın alındı. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam