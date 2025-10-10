Altın Künye Bulundu, Sahibiyle Buluştu

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde güvenlik görevlisi Hüseyin Tunç sokakta bulduğu altın künyenin sahibine yerel gazeteye ilan vererek ulaştı.

Eğirdir'de güvenlik görevlisi Hüseyin Tunç, dün gece sokakta altın künye buldu. Çevrede yaptığı aramaya rağmen künyenin sahibini bulamayan Tunç, bir yerel gazeteye ilan verdi. İlanı gören Hatice Gök künyenin sahibi olduğunu belirterek, Hüseyin Tunç ile irtibata geçti. Hüseyin Tunç yaptığı görüşmenin ardından künyeyi Hatice Gök'e teslim etti.

Hüseyin Tunç, "Dün saat 21.00 civarında yolda altın künye buldum. Üzerinde herhangi bir isim yoktu. Yerel basına ilan verdim. Bugün altının oldukça değerli olduğu bir dönemdeyiz, piyasalar çok yüksek. Sahibine teslim edebildiğim için çok mutluyum" dedi.

Künyenin sahibi Hatice Gök de "Hatıra değeri olan altın künyemi kaybetmiştim. Bulunduğunu öğrenince çok mutlu oldum. Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

