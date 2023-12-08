Altay Kaptanı İbrahim Öztürk'ün Annesi Kibar Öztürk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Altaylı futbolcu İbrahim Öztürk'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

İlyas KAPLANKAYSERİ,(DHA) - Altay kaptanı İbrahim Öztürk'ün vefat eden annesi Kibar Öztürk (65), son yolculuğuna uğurlandı

TFF 1'inci Lig takımlarından Altay'da kaptan İbrahim Öztürk'ün annesi Kibar Öztürk, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Annesinin vefat haberini alan İbrahim Öztürk, kulübünden izin alarak Kayseri'ye geldi. Kibar Öztürk için Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Öztürk'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kibar Öztürk, Asri Mezarlıkta toprağa verildi. (DHA)