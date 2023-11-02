Afyonkarahisar'da yapılan trafik denetiminde 136 araç sürücüsüne ceza uygulandı

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan trafik denetiminde bin 813 araç kontrol edilip, 136 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimde hız sınırını aşmak, hatalı araç park etmek, muayenesiz araç kullanmak ve diğer trafik kurallarına uymamak gibi ihlaller tespit edildi.

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından yapılan trafik denetiminde bin 813 araç kontrol edilip, 136 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kent genelinde güvenlik güçleri tarafından araç sürücülerine yönelik trafik güvenliğinin sağlanması için denetim yapıldı. Denetimde bin 813 araç sürücüsünün Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ruhsat ve evrak kontrolleri yapıldı. Yapılan denetim çerçevesinde 35 sürücüye hız sınırını aşmak, 39 sürücüye hatalı araç park etmek, 19 sürücüye muayenesiz araç kullanmak ve 43 sürücüye diğer trafik kurallarına uymama olmak üzere toplamda 136 sürücüye cezai işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR