AEDAŞ, Cumhuriyet'in 100. yılını Türk bayrağının renkleri ile kutluyor

AEDAŞ, Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılını Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaz ile kutluyor. Konyaaltı Caddesi'nin aydınlatma ışıkları ve Genel Müdürlük binası bayrağımızın renkleri ile aydınlatılacak.

AEDAŞ; Cumhuriyet'in 100. yılını "Türk bayrağı"nın renkleri ile kutluyor. Antalya Muratpaşa ilçesindeki Konyaaltı Caddesi'nin aydınlatma ışıklarını "kırmızı-beyaz"a çeviren AEDAŞ, Genel Müdürlük binasını da bayrağımızın renkleri ile aydınlatıyor.

Cumhuriyet'in 100. yılı ülke genelinde büyük bir coşku ile kutlanırken, Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) da bu mutluluğa Türk bayrağının renkleri ile katılıyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Konyaaltı Caddesi'nin sokak aydınlatmalarının lambalarını "kırmızı-beyaz" olarak değiştiren AEDAŞ, 27 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında caddeyi bayrağımızın renkleri ile ışıklandıracak. Bu arada aynı tarihler arasında AEDAŞ'ın Kepez'de bulunan Genel Müdürlük binası da 100. yılın kutlamalarının simgesi olarak kırmızı-beyaz aydınlatılacak.

"Kutlamalarda bayrağımızın rengiyle yer almak istedik"

"Cumhuriyet'in 100. yılının kutlamalarında bayrağımızın renkleri ile yer almak istedik" diyen AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, "Cumhuriyet'imize, ülkemize ve bayrağımıza duyduğumuz sevgiyi, enerjimiz ile gösterelim istedik. Hedefimiz her zaman ülkemizin aydınlık geleceği için çalışmak, çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek" değerlendirmesinde bulundu. Genel Müdür Baydar, Antalya Valiliği ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilen aydınlatmalardaki renk değişikliğinin yaya ve araç trafiğine olumsuz bir etkisi olmayacağını da dile getirdi. - ANTALYA