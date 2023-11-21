Adıyaman'da deprem sonucu ağır hasar gören 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı

Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi'nde meydana gelen depremler sonucu ağır hasar gören 5 katlı bina kendiliğinden çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören 5 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi'nde 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Bölgeye çok sayıda AFAD ve sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Depremin ardından ağır hasar raporu verilen binanın enkazı, birinin olması ihtimaline karşı ekiplerce kontrol edildi.

Ekipler, enkazda kimsenin olmadığının anlaşılması üzerine bölgeden ayrıldı.