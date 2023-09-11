ABD'li dağcı Mark Dickey'in kurtarma operasyonu devam ediyor

Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ABD'li dağcı Mark Dickey'in kurtarma operasyonu hızla devam ediyor. AFAD Mersin İl Müdürü Cenk Yıldız, Mark'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün içinde mağaradan çıkmasının beklendiğini açıkladı.

Afad MERSİN İL MÜDÜRÜ KONUŞTU

Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD'li dağcı Mark Dickey'in son durumuna ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Avrupa Mağara Kurtarma Derneği (ECRA) Teknik Komisyon Başkanı Giuseppe Conti'nin de bulunduğu toplantıda konuşan AFAD Mersin İl Müdürü Cenk Yıldız, dünyada bir ilk olan Morca Mağarası'ndaki kurtarma operasyonunun tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

'MARK, 300 METREYE DOĞRU HAREKET EDİYOR'

Yıldız, "11 Eylül tarihi itibarıyla mağara içerisinde ve dışında 200 personelle çalışmalar hızlı, sağlıklı ve risk minimalize edilerek devam etmektedir. Kurtarma operasyonunun bütün aşamaları sağlık personelinin kontrolünde olup, Mark'ın en tehlikesiz, en sağlıklı yukarı çıkması için herkes seferber olmuş durumda. Bin 100 metreden çıkıp, 900 metrelere geldik; aynı gün içerisinde 680 metreye ulaştık. Burada bir kamp yaparak Mark'ı dinlendirdik. Akabinde tekrar hareketimiz başladı ve 640 metrelere geldik, süreç devam etti. Şu anda 400 metreye kadar ulaştık. Mark, 400 metreden 300 metreye doğru hareket ediyor. Tamamen doktor eşliğinde süreç devam etmektedir. Mark'ın sağlık durumu iyidir ve yalnızca sıvı olarak beslenmesi yapılmaktadır. Beklentimiz; 1,5 gün sonra Mark'ın mağaradan çıkışının tamamlanması yönündedir" dedi.

'GENEL SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ'

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Medikal Sorumlusu Tulga Şener ise Mark'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Mark'a bin 40 metrede damar içi besleme yapıldı. Daha sonra kendisi 680 metreye çıkarıldı. 680 metrede kan testi yapıldı ve 500 metrede plazma transfer edildi. Mark'ın genel sağlık durumu çok iyi, tüm kampta ağız ve damardan besleniyor" diye konuştu.