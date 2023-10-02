AA Kıdemli Muhabiri Yasin Dikme'nin Cenazesi Şanlıurfa'da Defnedildi

Anadolu Ajansı (AA) kıdemli muhabiri Yasin Dikme'nin evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Dikme'nin cenaze törenine ailesi, mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Dikme, çalışkanlığı ve başarılı gazetecilik kariyeriyle tanınıyordu.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) kıdemli muhabiri Yasin Dikme'nin cenazesi, Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Gaziantep Bölge Müdürlüğüne bağlı Şanlıurfa bürosunda görev yapan ve dün geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında yaşamını yitiren Dikme'nin cenazesi, Karacurun Mahallesi'ndeki Hilvan Aile Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine, Dikme'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, mesai arkadaşları ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı, basın kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Yasin Dikme'nin yakınlarına başsağlığı dileyen AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, Dikme'nin çocukları Ecrin, Ömer ve Mehmet Yasin ile yakından ilgilendi.

Dikme'nin eşi Fidan Dikme ile de görüşerek sabır dileyen Karagöz, Yasin Dikme'nin çalışkanlığıyla meslektaşlarına örnek bir gazeteci olduğunu belirtti.

Mesai arkadaşlarınca da çok sevilen Dikme'nin unutulmayacağını ifade eden Karagöz, ailesinin de kendilerine emanet olduğunu, eşi ve çocuklarına her türlü desteğin verileceğini kaydetti.

Çok sayıda haber, görüntü ve fotoğrafa imza atmıştı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 1980'de dünyaya gelen Dikme, Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ile Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun oldu.

2010 yılından bu yana AA'da kameraman ve muhabir olarak görev yapan Dikme, iki yıl önce kıdemli muhabirliğe terfi ettirilmişti.

Çalışkanlığı ve güler yüzlülüğüyle tanınan Dikme, Şanlıurfa ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Suriye'deki savaş ve sınırdaki gelişmelere de yakından tanıklık etmişti. Savaş muhabirliği sertifikası da bulunan Dikme, çok sayıda haber, fotoğraf ve görüntüye imza atmıştı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğince düzenlenen Zoom 2012'de "Yılın En İyi Haber Görüntüsü" kategorisinde "Suriye Bombası" isimli görüntüsüyle ikinciliği elde eden Yasin Dikme, aynı derneğin 2019'daki 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Yılın Haber Görüntüsü" dalında ve 2021'deki 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda "Spor Haber" kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Yasin Dikme, evli ve 3 çocuk babasıydı.