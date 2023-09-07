80 Yaşındaki Hıdır Bahader, Zor Şartlara Rağmen Ayakkabı Tamiri Yapıyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 metrekarelik dükkanda ayakkabı tamiri yapan 80 yaşındaki Hıdır Bahader, zor şartlara rağmen işini sürdürüyor.

Nusaybin'de 18 yıldır ayakkabı tamiri yapan 80 yaşındaki Hıdır Bahader, küçük dükkanında 18 yıl geçirdiğini belirtti. Askerden geldikten sonra belediyede mezbahada 30 yıl sigortasız olarak çalışıp emekli olamadığını belirten Bahader, 18 yıldır 2 metrekarelik dükkanında ayakkabı tamiri yaptığını ifade etti. Baheder, "Ağabeyim vefat ettikten sonra geriye 5 çocuk bıraktı, hepsine ben baktım. Babaannem sağ, babam felçliydi. Damdan kar temizledim, muavinlik yaptım. Düşünüyorum da hayatım çok zordu, bazen nasıl ölmedim diyorum. Bu zamana kadar çok çalıştım. Şu zamana kadar benim gibi bu dünyada çalışan olmamıştır. Allah'a şükür yine ayaktayım ama oturmaktan belim büküldü. 1950 yılında Mardin'de Kur'an kursuna giderken ayakkabıcı komşumuz vardı. Annem yanına çırak olarak verdi. Haftalığım 25 kuruştu. Daha sonra askere gittim geldim. 18 senedir bu dükkandayım" dedi.

Bütün ailesinin geçimini kendisinin sağladığını ifade eden Bahader, "2 tane çocuk okuttum, biri 50 yaşlarında, öbürü de 38 yaşında. 5 çocuğu var. Eşi ve kaynım da yanımda kalıyor. Bu dükkan sayesinde onlara bakıyorum. İnsanlar sosyete olmuş, ayakkabı tamir ettiren çok az kişi kaldı. Dükkana teselli için geliyorum. Malzeme de pahalı, artık çalışılmıyor. Belediyeye ait mezbahada 30 sene sigortasız çalıştım. Ondan sonra kalktım ayakkabıcılık yapmaya devam ettim. Dükkanım kira değil, Allah razı olsun burada bir aile bana dükkanı hediye etti. Kira almıyorlar, bana da çok iyi bakıyorlar" diye konuştu. - MARDİN