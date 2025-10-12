Hüsamettin Aras, Atık Tahtalardan Ürünler İmal Ederek Geçimini Sağlıyor

ERZURUM'un Oltu ilçesinde Hüsamettin Aras (79) çevreden topladığı tahta parçalarını değerlendirerek baston, oklava, tırmık, sofra ve oyuncak gibi çeşitli ürünler imal ediyor. Aras, kiralık evinin altındaki küçük atölyede el emeğiyle ürettiği ürünleri satarak geçimini sağlıyor.

Oltu ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 6 çocuk babası Hüsamettin Aras, atık ağaçlara şekil veriyor. Emekli maaşı olmayan sadece 65 yaş aylığı olan Aras, kirada oturduğu evinin altında oluşturduğu küçük atölyede üretim yapıyor. Çevreden topladığı ya da komşularının yardımıyla temin ettiği tahta parçalarını değerlendiren Hüsamettin Aras, baston, oklava, tırmık, sofra ve oyuncak öküz arabası gibi çeşitli ürünler imal ediyor.

'65 YAŞ MAAŞIMDAN BAŞKA BİR GELİRİM YOK'

Ürettiklerini mahallede ya da ilçe pazarında satarak yaşamını sürdüren Aras, el emeği göz nuru ürünleriyle hem geçimini sağlıyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyor. Destek verilmesi halinde daha fazla üretim yapabileceğini belirten Hüsamettin Aras, "Benim 65 yaş maaşımdan başka bir gelirim yok. Evim kira. Dışarıdan bulduğum ağaç parçalarını komşularımın desteğiyle getiriyorum. Onlardan baston, oyuncak öküz arabası, sofra gibi ürünler yaparak geçimimi sağlamaya çalışıyorum" dedi.

'ATIKLARI İŞLEYİP, SATIYOR'

Aras'ın atık durumda olan tahta parçalarını ve ağaç dallarını toplayarak geri dönüşüme kazandırdığını belirten komşusu Muammer Zengin, "Atıkları işleyip satarak geçimini sağlıyor. İnanıyoruz ki, kendisine maddi destek sağlanırsa çok daha güzel ürünler ortaya koyabilir" diye konuştu.