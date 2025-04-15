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5,4 milyar liralık evde bakım yardımı hesaplara yatırılıyor

5,4 milyar liralık evde bakım yardımı hesaplara yatırılıyor
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Evde bakım yardımı kapsamında 5,4 milyar lira tutarında ödeme yapmaya başlandı. Toplam tutarın bu ay içerisinde sırasıyla tüm hesaplara yatırılacağı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, engelli vatandaşların bakımlarının evde yapılmasının öncelikleri olduğunu belirterek, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

"5,4 MİLYAR LIRA HESAPLARA YATIRMAYA BAŞLADIK"

Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları söyledi: Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Aylık ortalama 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCevap :

Cari açığı ülkenin borcunu da böyle toplam tl olarak haber yapabilir misiniz acaba ?

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

CHPlilere sorsan ülke ekonomisi battı... Yersen... Sürekli olumsuzluk pompalıyorlar ki piyasalarda hep endişe olsun. Ekonomi iyiye giderse hükümete saldıracak malzeme kalmıyor elde. Hükümet bakım için vatandaşa ödüyor. CHP'li belediyeler emeklilere 5'er bin tl vaat etmişti ne oldu? Ekrem İmamoğlu nun her eve her sabah 1 lt süt vaadi vardı ne oldu? hapiste olduğu için süt veremiyor mu? İstanbullu içiyormu sunuz İİBB sütünüzü?

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