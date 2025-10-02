45 Yıldır Demir Dövüyor: Ahmet Yavuz'un Hikayesi

ZONGULDAK'ta yaşayan ve 'Ahi esnaf beratı' alan Ahmet Yavuz (61), 45 yıldır demir dövüyor. Okul çağında dedesinin yanında demirciliği öğrendiğini söyleyen Yavuz, "Mesleğimi çok seviyorum. Kalfalık ve ustalık derken 45 yıl geçti. Ömrüm yettiğince bu mesleği sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

Alaplı Sanayi Sitesi'nde 45 yıldır demircilik yapan Ahmet Yavuz, 4 gün önce 'Ahi esnaf beratı'nı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın elinden aldı. Çocuk yaşlarda başladığı meslekte onlarca kişiyi yetiştirdiğini belirten Yavuz, mesleğini büyük bir sevgi ve kararlılıkla sürdürüyor. Yavuz, dede ve babasının da bu mesleği yaptığını, okul çağında dedesinin yanında demirciliği öğrendiğini söyledi.

'BENDEN SONRA YAPACAK KİMSE YOK'

Ahmet Yavuz, "Okula giderken boş vakitlerimde demirci çıraklığı yapmaya başladım. Kalfalık ve ustalık derken 45 yıl geçti. Babamın da bu mesleği yapmamda büyük emeği vardır. Onların tecrübeleriyle bugünlere geldim. Mesleğimi çok seviyorum. Türkiye'de yılın ahisi seçilmek ve beratımı Bakanımızın elinden almak beni çok mutlu etti. Çıraklarıma her zaman sadece mesleği değil, aynı zamanda dürüst esnaflığı ve insanlığı da öğretmeye çalıştım. Ancak ne yazık ki gençler artık bu mesleği tercih etmiyor. Benden sonra bu işi yapacak kimse yok. Ben de ömrüm yettiğince bu mesleği sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

İLÇE PROTOKOLÜ ZİYARET ETTİ

Diğer yandan Ahmet Yavuz'u, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin ve Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç iş yerinde ziyaret ederek tebrik etti. Yavuz, kendisini ziyaret eden protokol üyeleriyle fotoğraf çektirirken, mesleğinin zorluklarını anlatıp, demir dövmenin inceliklerinden bahsetti.