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Rüşvet anı kamerada

200 liraya soda satın alan Bedri Usta, kızından gelen telefonla şoke oldu

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İşletmeci Bedri Usta, havalimanında bir şişe sodanın 200 TL'ye satılmasına tepki gösterdi. Kızının, "Biz de 200 liraya satıyoruz" uyarısı üzerine paylaşımını kaldıran Bedri Usta, soda fiyatını 110 TL'ye indirdiklerini açıkladı.

Ünlü işletmeci Bedri Usta, bir havalimanında karşılaştığı fahiş fiyatı sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi. Bir şişe soda için 200 TL istenmesine şaşıran Bedri Usta, yaşadığı durumu videoya çekerek "Soda 200 lira olur mu?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BİZ DE 200 LİRAYA SATIYORUZ"

Ancak kısa süre sonra kızı tarafından aranan Bedri Usta, ilginç bir uyarı aldı. Kızının, "Baba o videoyu kaldır, biz de 200 liraya satıyoruz" demesi üzerine Bedri Usta paylaşımını geri çekti.

FİYATI 110 TL'YE ÇEKTİLER

Yaşanan gelişmenin ardından Bedri Usta, soda fiyatını 110 TL'ye çektiklerini açıkladı. Olay, sosyal medyada hızla yayılarak hem fiyat tartışmalarını hem de havalimanlarındaki yüksek ücretlendirme konusunu yeniden gündeme taşıdı.

200 liraya soda satın alan Bedri Usta, kızından gelen telefonla şoke oldu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıSer_hat:

Açgözlü mikropcuklar kendisini görmezmiş.Makette 7,5 lira olan toptan alınca tahminen 4-5 liraya alınan sodayı indirmiş 190 liraya satacakmış...

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Haber YorumlarıŞahsına Münasır:

10 TL maliyet hadi kira, eleman, sabit maliyet derken birim başına 13 TL olsun soda. 110 TL şuna bak akşama kadar asgari ücretli 3 soda alıp içer senden memur 6 pühhh size

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Haber Yorumlarıwzxj9tpkmw:

yazık haksız kazanç

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Haber YorumlarıKALEM:

Bunlar halktan kopuk sadece kendilerini düşünen kişiler.

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

böyle adamları tepemize çıkarıyoruz zengin ediyoruz biz yapıyoruz e tsbi oda bizle dalga geçme cürretini kendinde görüyo

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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

ne diyor. ağa bizle. eğleniyor

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Haber Yorumlarıademsakarr:

Türk oğlu türküm ama vallahi artık utanır hale geldim söylerken. fırsat ve haram konusunda üstümüze yok kira fiyatları, deprem olur sağlık çantaları , yangın olur söndürme cihazları. yani ülkenin dini imamı para olmuş yazık yazık Gurur duyduğum türklüğüm ne hala getirdiler

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Haber YorumlarıBaki Ertaş:

Rezilliğin reklamı ben gülemedim nedense bana hiç komik gelmedi.

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Haber YorumlarıYoRuMSuZ:

Havalimanlarında pahalı satılmasının sebebi sattığınız ürünün %65 ni kira olarak alması dır +%20 kdv kira bedeli eklenince %85 oluyor buna göre de işletme maliyet ürün kdv si İşçilik ve diğer giderleri eklendiğinde fiyat yükseliyor işletmeci de kendine göre haklı müşteri de durum bu

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Haber YorumlarıMücahit Kurt:

Ama elli lira cikariyor soda icin cebinden

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