200 liraya soda satın alan Bedri Usta, kızından gelen telefonla şoke oldu
İşletmeci Bedri Usta, havalimanında bir şişe sodanın 200 TL'ye satılmasına tepki gösterdi. Kızının, "Biz de 200 liraya satıyoruz" uyarısı üzerine paylaşımını kaldıran Bedri Usta, soda fiyatını 110 TL'ye indirdiklerini açıkladı.
Ünlü işletmeci Bedri Usta, bir havalimanında karşılaştığı fahiş fiyatı sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi. Bir şişe soda için 200 TL istenmesine şaşıran Bedri Usta, yaşadığı durumu videoya çekerek "Soda 200 lira olur mu?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"BİZ DE 200 LİRAYA SATIYORUZ"
Ancak kısa süre sonra kızı tarafından aranan Bedri Usta, ilginç bir uyarı aldı. Kızının, "Baba o videoyu kaldır, biz de 200 liraya satıyoruz" demesi üzerine Bedri Usta paylaşımını geri çekti.
FİYATI 110 TL'YE ÇEKTİLER
Yaşanan gelişmenin ardından Bedri Usta, soda fiyatını 110 TL'ye çektiklerini açıkladı. Olay, sosyal medyada hızla yayılarak hem fiyat tartışmalarını hem de havalimanlarındaki yüksek ücretlendirme konusunu yeniden gündeme taşıdı.