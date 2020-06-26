Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası ne kadar? Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası ne kadar oldu? Gece 22.00 ila 06.00 saatleri arasında uygulanan alkol satış yasağında uygulanan ceza ooranı değişti. Meclis'e sunulan yeni torba yasadaki düzenlemeye göre 20 bin lira ila 120 bin lira arasında uygulanan cezai işlem, değiştirildi. Peki, yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası ne kadar?

Gece 22.00 ila 06.00 saatleri arasında uygulanan alkol satış yasağında cezalar değişiyor. Meclis'e getirilen torba yasaya göre, alkol satmanın yasak olduğu saatlerde yasağı delenlere uygulanacak olan ceza netleşti.

YASAKLI SAATLERDE ALKOL SATMANIN CEZASI NE KADAR?

Gece saat 22.00'den sonra alkol satan bakkal ve bayilere uygulanan ceza 3 katına çıkıyor. Meclis'e getirilen torba yasaya göre, alkol satmanın yasak olduğu saatlerde yasağı delenlere 320 bin liraya kadar para cezası kesilecek. 5 yıl içerisinde 3 kez ceza yiyen esnafın alkol satma ruhsatı elinden alınacak.

AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifine göre, gece saat 22.00 ila sabah saat 06.00 saatleri arasında alkollü içki satışı yapan bakkal, market, bayi ve benzeri iş yerlerine 65 bin lira ila 320 bin lira arasında değişen tutarlarda para cezası kesilecek.

ETİL ALKOLÜN SATIŞINA DA YASAK MI?

Düzenlemeye göre, etil alkolü satışa sunan ya da satan işletmelere 20 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen tutarlarda idari para cezası kesilecek.