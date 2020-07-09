Yasaklı basketbolcu 4 yıl sonra döndü TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transferin heraketli kulüplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 4 yıldır aldığı ceza nedeniyle forma giyemeyen 26 yaşında, 2.

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi transferin heraketli kulüplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 4 yıldır aldığı ceza nedeniyle forma giyemeyen 26 yaşında, 2.03 boyundaki forvet Kaan Yılmaz'la sözleşme imzalarken, Mamak Belediyespor'dan Umut Geçen ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan Gökhan Aydın'la anlaştı.

Daha önce aynı ligde Gelişim Koleji'nde forma giyen Kaan Yılmaz, 8 Nisan 2016'da oynanan İstanbul DSİ deplasmanı sonrası doping testinde idrarında WADA'nın yasaklı listesinde bulunan metenolone maddesine rastlandığı için Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan 4 yıl men ve 50 bin TL para cezası alıp 2016 yılından bu yana hiçbir kulüpte forma giyemedi. Oyuncunun kariyerinin baharında ceza almasına yol açan metenolone maddesinin sporcuların doğal olmayan yöntemlerle kas yapmak için kullandığı steroidlerin içinde bulunduğu öne sürülmüştü.

Kendisini yeşil-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde imzalayan Kaan Yılmaz, "Antrenörümüz Ceyhun Cabadak'a bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Hedefleri olan bir kulübe geldim ve hedefleri olan bir teknik heyetle çalışacağım. Benim de kişisel hedeflerim var. Bu forma altında ve bu şehirde savaşmak için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimizi başarıp, daha ilerisine yürümek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan'a ve yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İmza töreninde yer alan Basketbol Takımı Menajeri İlhan Özsarı da transferin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: DHA