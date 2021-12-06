Yaşadığı imkansızlıklara rağmen adeta 'hayata yumruk attı'

SAKARYA (İHA) - Hayatındaki tüm zorluklara rağmen hem okul hem de sporuna devam eden 12 yaşındaki Sakaryalı sporcu Burak Tanaçar, Ankara'da gerçekleştirilen Karma Dövüş Sanatları Şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.

12 yaşındaki Sakarya Dövüş Kulübü Sporcusu Burak Tanaçar'ın hayatı, babasının aldığı ceza ile değişti. Babasından ayrılmak zorunda kalan Tanaçar, hem okulu hem de sporuna devam etmeyi ihmal etmedi. Antrenörünün uzattığı eli tutarak başarılara imza atan Tanaçar, bir kez daha gururlandırdı.

Son olarak Ankara'da gerçekleştirilen Karma Dövüş Sanatları (MMA) Şampiyonası'na katılan Burak Tanaçar, minikler kategorisinde tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Milli takım forması giymeyi hedefleyen Tanaçar, Sakarya'yı en iyi şekilde temsil etmeyi devam ettireceğini belirterek, şehrinden destek beklediğini ifade etti. Antrenörü Hasan Zımba ise, "Sporcumuz minikler kategorisinde iki Türkiye Şampiyonluğu bulunan tek sporcu unvanı ile bizleri gururlandırdı. Onun için elimizden ne gelirse yapacağız. Milli takıma ve Türk sporuna önemli katkılar yapacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA