Ahmet Çalık'ı hayattan koparan kazanın detayları ortaya çıktı! Aile detayı herkesi kahretti

Türk sporu bugün kötü bir haberle sarsıldı. Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Başarılı oyuncunun kahreden kazasının detayları ise adeta herkesi kahretti.

AİLESİNİ ZİYARETE GİTMİŞTİ

Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ahmet Çalık, ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya gitmişti. 27 yaşındaki oyuncu, Konyaspor'un antrenmanına katılmak için dönüş yolundaydı. Çalık, Ankara-Niğde yolunda, hızla giderken bir anda aracının kontrolünü kaybetti.

600 METRE SÜRÜKLENDİ

Çalık'ın kontrolünü kaybettiği araç, defalarca takla attı. Kazanın gerçekleştiği yerden yaklaşık 600 metre sürüklenen araç, şarampolden aşağı yuvarlandı.

ARAÇ TANINMAZ HALE GELDİ

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından aracı tanınmaz hale geldi. 27 yaşındaki oyuncunun kontrolündeki araç, olay yerinde bu halde görüntülendi.

YANINDA BAŞKA KİMSE YOKTU

Ankara-Niğde yolunda gerçekleşen trafik kazasında aracın içinde tek olan Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetti. 27 yaşındaki oyuncunun vefatı, sevenlerini ve futbol dünyasını yasa boğdu.

İKİNDİ NAMAZINDA DEFNEDİLECEK

Konyaspor'dan yapılan son açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Çalık'ın cenazesi, Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet