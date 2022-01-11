Ahmet Çalık'ı hayattan koparan kazanın detayları ortaya çıktı! Aile detayı herkesi kahretti - Haberler Spor
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Ahmet Çalık'ı hayattan koparan kazanın detayları ortaya çıktı! Aile detayı herkesi kahretti

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Konyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya giden ve daha sonra takımının antrenmanına hareket eden 27 yaşındaki oyuncu, kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı. Aracı 600 metre sürüklenen Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybederek futbol dünyasını yasa boğdu.

Türk sporu bugün kötü bir haberle sarsıldı. Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Başarılı oyuncunun kahreden kazasının detayları ise adeta herkesi kahretti.

Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmıştı

Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ahmet Çalık, ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya gitmişti. 27 yaşındaki oyuncu, Konyaspor'un antrenmanına katılmak için dönüş yolundaydı. Çalık, Ankara-Niğde yolunda, hızla giderken bir anda aracının kontrolünü kaybetti.

Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmıştı

Çalık'ın kontrolünü kaybettiği araç, defalarca takla attı. Kazanın gerçekleştiği yerden yaklaşık 600 metre sürüklenen araç, şarampolden aşağı yuvarlandı.

Ahmet Çalık'ı hayattan koparan kazanın detayları ortaya çıktı! Aile detayı herkesi kahretti

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından aracı tanınmaz hale geldi. 27 yaşındaki oyuncunun kontrolündeki araç, olay yerinde bu halde görüntülendi.

Ahmet Çalık'ı hayattan koparan kazanın detayları ortaya çıktı! Aile detayı herkesi kahretti

Ankara-Niğde yolunda gerçekleşen trafik kazasında aracın içinde tek olan Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetti. 27 yaşındaki oyuncunun vefatı, sevenlerini ve futbol dünyasını yasa boğdu.

Ahmet Çalık'ı hayattan koparan kazanın detayları ortaya çıktı! Aile detayı herkesi kahretti

Konyaspor'dan yapılan son açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Çalık'ın cenazesi, Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar (3)
Abura Demirel:tüühh yazık oldu ! düzgün sürmezsen arabayı böyle olur ! yada kaliteli sağlam araba değildi yolda kayganlaşarak uçtu Cevap Yaz 36 1 Yayından Kaldır
pentakill lol:Allah rahmet eylesin. kaliteli bir sporcu iyi bir insandı. Cevap Yaz 1 24 Yayından Kaldır
Ütopik Yorumcu:Allah rahmet eylesin nasıl bir sürat ki 600 metre sürükleniyor çok fazla hız mı yapmış acaba allah sabır versin ailesine Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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