Ahmet Çalık'ı hayattan koparan kazanın detayları ortaya çıktı! Aile detayı herkesi kahretti
Konyaspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları ortaya çıktı. Ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya giden ve daha sonra takımının antrenmanına hareket eden 27 yaşındaki oyuncu, kontrolü kaybederek şarampole yuvarlandı. Aracı 600 metre sürüklenen Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybederek futbol dünyasını yasa boğdu.
Türk sporu bugün kötü bir haberle sarsıldı. Konyaspor'un 27 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık, Ankara-Niğde yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Başarılı oyuncunun kahreden kazasının detayları ise adeta herkesi kahretti.
Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın detayları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ahmet Çalık, ailesini ziyaret etmek için Ankara'ya gitmişti. 27 yaşındaki oyuncu, Konyaspor'un antrenmanına katılmak için dönüş yolundaydı. Çalık, Ankara-Niğde yolunda, hızla giderken bir anda aracının kontrolünü kaybetti.
Çalık'ın kontrolünü kaybettiği araç, defalarca takla attı. Kazanın gerçekleştiği yerden yaklaşık 600 metre sürüklenen araç, şarampolden aşağı yuvarlandı.
Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın ardından aracı tanınmaz hale geldi. 27 yaşındaki oyuncunun kontrolündeki araç, olay yerinde bu halde görüntülendi.
Ankara-Niğde yolunda gerçekleşen trafik kazasında aracın içinde tek olan Ahmet Çalık, olay yerinde hayatını kaybetti. 27 yaşındaki oyuncunun vefatı, sevenlerini ve futbol dünyasını yasa boğdu.
Konyaspor'dan yapılan son açıklamada, "Futbolcumuz Ahmet Çalık'ın cenazesi, Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı.
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