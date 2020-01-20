Yarıyıl tatilinde çocuklarınıza sanat molası için 5 öneri

20.01.2020 00:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:12

Tatilde çocukları hem eğlenceli hem de öğretici ve eğitici atölye çalışmalarına davet eden kurumlar arasında Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Akbank Sanat, Pera Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi ve Conrad İstanbul Bosphorus da bulunuyor.