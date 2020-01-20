Haberler » Ekonomi » Yarıyıl tatilinde çocuklarınıza sanat molası için 5 öneri - Ekonomi

Yarıyıl tatilinde çocuklarınıza sanat molası için 5 öneri

Tatilde çocukları hem eğlenceli hem de öğretici ve eğitici atölye çalışmalarına davet eden kurumlar arasında Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Akbank Sanat, Pera Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi ve Conrad İstanbul Bosphorus da bulunuyor.

20.01.2020 00:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 00:12
Yarıyıl tatilinde çocuklarınıza sanat molası için 5 öneri

Tatilde çocukları hem eğlenceli hem de öğretici ve eğitici atölye çalışmalarına davet eden kurumlar arasında Sakıp Sabancı Müzesi, Sanat, Pera Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi ve Conrad İstanbul Bosphorus da bulunuyor.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler