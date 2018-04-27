Yarışmaya 6 Bin 500 Çocuk Resimleriyle Katıldı

Büyükşehir Belediyesi ve Mizyal Sanat Müzesi işbirliğindeki yarışmaya, 18 ülkeden 236 öğretmenin koordinasyonuyla toplam 6 bin 500 öğrenci resimleriyle katıldı.

4-19 yaş arası çocukların yer aldığı; toplum, kültürel değerler, doğa ve yaşam temalarının işlendiği, 30'uncu Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması ödül törenine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay katıldı.

Yarışmanın jürisi, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Semih Mumbuç, Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD) sanatçısı Erol Doğaner, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden Mehmet Aykanat, Gaziantep Bahçeşehir Koleji Görsel Sanatlardan Nida Sebzeci ve Dilek Kılıç, Geo Global Eğitim Organizasyonu kurucusu Canan Severoğlu, Kılıçarslan Orta Okulu Resim Öğretmeni Berna Mural oldu.

Dünya'nın çok sayıda ülke okullarından ve sanat merkezlerinden binlerce çocuğun resimleri, jüri tarafından değerlendirildi, dereceye giren resimlerin sahipleri ödüllendirildi. 4-12 ve 13-19 yaş grubu sergilemede dereceye girenler, bronz, gümüş ve altın madalya kazandı. Ayrıca, çocuklara boya setleri, resim defteri gibi çeşitli hediyeler verildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, jüri üyelerine teşekkür belgeleri takdim etti.