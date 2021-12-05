"Yarını kodlayanlar" fikir maratonunda gençler küresel sağlık için çözüm üretti

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortak projesi "Yarını Kodlayanlar" kapsamında düzenlenen online fikir maratonlarının üçüncüsü gerçekleştirildi. "Küresel Sağlık İçin Gaming" temasıyla düzenlenen fikir maratonunda takımlar iklim krizi, Covid-19 ve tek sağlık konularında kendi oyunlarını geliştirdi. Maratonu Covid Coder takımı kazandı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında 210 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında düzenlenen online fikir maratonlarının üçüncüsü "Küresel Sağlık İçin Gaming" temasıyla gerçekleştirildi. Lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcı takımlar küresel sağlık için oyunlar üretti. Fikir maratonu öncesi Unity eğitimlerini yarinikodlayanlar.com sitesi üzerinden alan takımlar, 2 gün boyunca eğitim ve mentorluk oturumlarına katıldıktan sonra iklim krizi, Covid-19 ve tek sağlık konularında kendi oyunlarını geliştirdi. Toplam 22 takımın başvurduğu fikir maratonunda 6 takım ön elemeyi geçti.

Yarışmada, Mustafa Emircan Güven (17) ve Ahmet Yıldız'dan (16) oluşan Covid Coder takımı birinci olurken; Alper Soyer (14), Berat Nur Tanburacı (12), Oğuzhan Serin (12) ve Muhammed Emin Solak'tan (12) oluşan Kodlamaker takımı ikinci; Güray Kıncı (16), Kadir Umut Gülsevin (17), Mehmet Salih Beşkavak (16) ve Yiğit Yalçın'dan (16) oluşan Novator takımı ise üçüncü oldu.

Fikir maratonunu değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 5 yıl önce başlattığımız 'Yarını Kodlayanlar' projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Teknolojiyi insanlığın iyiliği için, toplumun sosyal bir ihtiyacına cevap vermek için nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüz bir dönemde, dedik ki, biz önce insanların teknoloji okuryazarlığını, teknolojiye olan yatkınlığını artırmak için bir proje yapalım ve çocuklardan başlayalım. Böylece, Ağustos 2016'da Habitat Derneği iş birliğiyle 7-14 yaş arasındaki çocuklarımıza dijital dünyanın lisanı kodlamayı öğretmeye başladık. 'Yarını Kodlayanlar' projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 210 binin üzerinde çocuğumuza kodlama öğrettik. Şimdi de online fikir maratonlarıyla, çocuk ve gençlerimizin somut toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini hedefliyoruz. Üçüncü fikir maratonumuzda öğrencilerimiz iklim krizi, Covid-19 ve tek sağlık konularında kendi oyunlarını geliştirdi. Başta dereceye giren öğrencilerimiz olmak üzere tüm katılımcılarımızı kutluyoruz" dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, "Türkiye Vodafone Vakfı iş birliği ile 5 yıl önce başlattığımız ve Türkiye'nin 81 ilinde 210 binden fazla çocuğumuzun kodlama eğitimi ile buluşmasına vesile olan Yarını Kodlayanlar projemizin kapsamını her geçen gün artırmanın haklı sevinci ve gururu içerisindeyiz. Geçtiğimiz süreç kodlama bilmenin, okuma yazma bilmek kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Biz de projemiz ile dünyanın ve ülkemizin yaşadığı dijital dönüşüme öncü olan süreçler geliştirerek, çocuklarımızın, geleceğin dijital dünyasına hazırlanmasına katkı sağlamaktayız. Projemiz kapsamında düzenlediğimiz "Küresel Sağlık için Gaming Hackathonu" ile günümüzde de etkisini göstermeye devam eden Covid-19 pandemisini de göz önünde bulunduran çocuklar ve gençler, günümüzde ve yakın gelecekteki küresel sağlık sorunlarına akıllı teknolojiler ile çözümler üretip fikirlerini geliştirdiler ve dijital ortamda oyunlarını yaptılar. Bütün katılımcılarımızı ve dereceye giren herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

210 BİNİ AŞKIN ÇOCUĞA ULAŞILDI

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle, Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde çocuklara programlama hakkında fikir sahibi olma, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapma, kendi hayal dünyalarını oluşturma, kendi oyunlarını üretme imkanı sunuluyor. Bugüne kadar 81 ilde 210 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında, son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer yaklaşık 6,6 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL'lik yatırım 4,4 TL değerinde sosyal fayda yarattı.