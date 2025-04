İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası, artan düğün maliyetleri ve çiftlerin talepleri doğrultusunda yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 'Yarım düğün' olarak adlandırılan ve 2 saat süren organizasyonlar, nikah merasimi, ilk dans ve pasta kesiminin ardından takı töreniyle son buluyor. Yarım düğün nedir? Yarım düğün kaç saat sürüyor?

YARIM DÜĞÜN NEDİR?

Bu kapsamda, 'Yarım düğün' uygulaması devreye alındı. Nikah merasimi, ilk dans, pasta kesimi ve takı töreninden oluşan 'Yarım düğün' uygulamasında, 2 saat süren organizasyonlar ile düğünün tamamlanması planlanıyor.

ASIL AMAÇ TAKI KAYBINI ÖNLEMEK

Geleneksel nikah salonlarındaki kısa sürede gerçekleşen merasimlerin çiftlerin takı kaybı yaşamasına neden olduğunu ve projeyle bu kaybın da önüne geçtiklerini ifade eden İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez, "Projenin başlama amacı, gelin ve damatlarımızdan ve ailelerinden gelen talepler doğrultusunda başlamıştı. Asıl amacımız burada esnaf arkadaşların hafta sonlarını değerlendirmek adına cumartesi gündüz saat 13.00 ile 17.00 arasında pazar günü 13.00 ile 17.00 arasında. Biliyorsunuz nikahlarımız da belediyelerde en çok yoğun olan tarihler ve en sık olan tarihler cumartesi ve pazar gündüzleri, biz orada hem belediyelerin de yükünü biraz alabilmek hem de sektördeki arkadaşlarımıza bir ek gelir olarak da bu nikah formatını geliştirdik. Asıl amaçlarımızdan bir tanesi gelin, damat ve ailelerinin en büyük kaybı olan takı kaybını önlemekti. Biliyorsunuz nihayetinde insanlar 20 yıl, 30 yıl evinde bekler. Anne babaları çocuklarının o günleri için bir yatırım yapar. Nikah salonlarında biliyorsunuz bütün seramoniler 15 dakika, 20 dakikalık seramonilerdir. Biz onu 2 saatlik formata çektik. Yani insanların takılardaki kayıplarını önlemek adına geliştirilmiş olan bir projeydi ve sahada çok büyük bir kabul gördü. Hem gelin damat tarafından hem de aynı zamanda esnaf olan arkadaşlarımız tarafından bir kabul gördü" dedi.

HER İKİ TARAFIN DA KAZANABİLECEK OLDUĞU BİR PROJE"

Hayata geçirilen formül ile her iki tarafın da kazançlı çıktığını belirten Sönmez, "Her iki tarafın kazançlı olduğu bir formül bu. Gelinle damadımız, normal düğün formatında içeriye giriyorlar, misafirlerini karşılıyorlar. Akabinde pasta merasimi, takı merasimi yapılıyor. Takı merasiminden sonra misafirlerini uğurluyorlar, ama vakit yeter ise 2 saatlik zaman zarfında küçük bir eğlence isterlerse de onu yapabiliyoruz. Sonuç itibariyle, her iki tarafın da kazanabilecek olduğu bir proje. İstanbul pilot bölge olarak uyguladık. Mutlaka bu Türkiye'nin diğer illerine de şiar edecektir. Boşluk olan bir alanı doldurmaya çalıştık. Projenin asıl amaçlarından bir tanesi bu. Duyurusunu siz yeni duyuyorsunuz aslında. Biz kapalı olan ve açık olan mekanlarımızda bu tarz kır mekanlarında biz nikah formatını zaten hayata geçirmiştik. Hüsnü kabul gördüğünü gördükten sonra biz bunun bir duyurusunu yapmak istedik. Bazı çiftlerimizde, yeni çiftlerimizde düğün salonuna karşı, düğüne karşı böyle bir antisempatik yaklaşanlar vardı. O algıyı da yıkmak için, çünkü düğünler eğlence merkezleri değildir. Düğünler, sosyal yardımlaşmanın yapıldığı, aileler ile elbirliğiyle beraber bir ailenin yapılmasına katkı bulunduğumuz ortamlar. Bu ortamlarda mümkün olduğu kadar biz de sektör olarak destek vermek istiyoruz. Tahminlerime göre ve şu andaki öngörüme göre bu kalıcı bir çözüm oldu. Talep bu yöndeydi biz talebi değerlendirdik. Aslında biraz da fikrin ana sponsorlarından bir tanesi diyebilirim" ifadelerini kullandı.

'2 SAATLİK SÜREDE DE DOYASIYA EĞLENEBİLİRLER'

Beykoz'da düğün salonu işletmeciliği yapan İbrahim Çevik, "Yarım düğün uygulaması açıkçası bizim de mekanımıza hafta sonu, gündüz pazar günleri, cumartesi günlerinin değerlendirilmesi açısından bizim için de gelin damatlar için de güzel bir avantaj. İki taraf için de güzel bir avantaj. Çünkü bir kır düğünü mekanından fiyat aldığınızda, 350 - 400 bin bandında olurken, biz bunu 100 bin lira, 120 bin lira, 150 bin lira bandına 2 saatlik bir fiyat olarak yapabiliyoruz. Hem gelin damatların hem de bizim boş vaktimizin kar olarak bize dönüş yapması açısından iyi olur diye düşünüyorum. İçeriğinde takı töreni, after partisi tarzında kokteyller, yine 2 saatte doyasıya bir eğlenceyi yaşayabilirler. Nikah salonlarına gidip de, bazen o kadar oluyor ki insanlar kendi düğünlerini bile bulamıyorlar o kadar gelin damadın içinde. Ama burada kendilerine özel olarak ayırılmış bir mekan tercih etmiş olacaklar. İstediğimiz rakamlar da zaten makul rakamlar oluyor. Biz memnunuz, gelin damatlara da tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.