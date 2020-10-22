Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti

Halk arasında göz hakkı olarak bilinen bahçelerden meyve sebze koparmanın hırsızlık suçunu teşkil ettiği Yargıtay kararı ile kesinlik kazandı. Yemek için tarla sahibinden izinsiz karpuz alan iki kişi, 'hırsızlık' suçundan sanık sandalyesine oturdu. Yargıtay, 86 lira değerindeki karpuzu izinsiz alan sanıkların 'Hırsızlık' yaptığına hükmetti.