Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti
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Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti

22.10.2020 09:14 | Son Güncelleme: 22.10.2020 10:48
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti

Halk arasında göz hakkı olarak bilinen bahçelerden meyve sebze koparmanın hırsızlık suçunu teşkil ettiği Yargıtay kararı ile kesinlik kazandı. Yemek için tarla sahibinden izinsiz karpuz alan iki kişi, 'hırsızlık' suçundan sanık sandalyesine oturdu. Yargıtay, 86 lira değerindeki karpuzu izinsiz alan sanıkların 'Hırsızlık' yaptığına hükmetti.

İddiaya göre, sıcak havanın da etkisiyle bunalan baba oğul, karpuz tarlasına girerek tarla sahibinden izinsiz karpuz aldı. Bu esnada tarlanın öbür ucunda çalışan karpuzların sahibi, baba oğlu durdurdu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili tutanak tuttu. Cumhuriyet Savcısı, soruşturmayı tamamlayarak iki sanık hakkında 'hırsızlık' suçundan iddianame hazırladı.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Asliye Ceza Mahkemesi, hırsızlığın teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 35. maddesi kapsamında iki sanığa mahkumiyet verdi. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Ceza Dairesi girdi.

Yargıtay kararında; "Sanıkların müştekilere ait tarladan karpuz çalmaları şeklindeki olayda; karpuzlardan birkaçının kırılmış olması sebebiyle mağdurun tasarruf olanağının kaybolması nedeniyle eylemin tamamlandığı gözetilmeden teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilerek 5237 sayılı TCK'nın 35. maddesi uygulanmak suretiyle eksik ceza tayini yasaya aykırıdır.

MAHKEME KARARI BOZULDU

5237 sayılı TCK'nın 145. maddesindeki 'malın değerinin azlığı' kavramının düşük değerlerin esas alınması suretiyle, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanmak koşuluyla uygulanabileceği dikkate alınarak, sanıkların tartı ve değer tespit tutanağına göre 86 lira değerindeki karpuzları çalması karşısında, sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK'nin 145. maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılmaması da yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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