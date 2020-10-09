Yargıdan emsal olacak karar! Salgında işleri azalan restoranın kirası, mahkeme kararıyla yarıya düşürüldü
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Yargıdan emsal olacak karar! Salgında işleri azalan restoranın kirası, mahkeme kararıyla yarıya düşürüldü

09.10.2020 19:42 | Son Güncelleme: 09.10.2020 19:56
Yargıdan emsal olacak karar! Salgında işleri azalan restoranın kirası, mahkeme kararıyla yarıya düşürüldü

Bursa'da koronavirüs salgını nedeniyle işleri büyük oranda azalan restoran sahibi mahkemeye başvurdu. İstinaf mahkemesi, tedbiren kiranın yarıya düşürülmesini kararlaştırdı. Karar diğer kiracılar için de emsal niteliği taşıyor.

Bursa'da lokantacı Ahmet Yahyaoğlu, salgında işlerinin büyük oranda düştüğü gerekçesiyle kira bedeliyle ilgili ihtiyati tedbir kararı verilmesi, kirasının yeniden belirlenmesi talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme 23 bin liralık aylık kira bedelinin, 11 bin 500 liraya indirilmesi talebini reddetti.

İtiraz üzerine, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, emsal niteliğinde bir kararla işyeri sahibinin talebini kabul edip ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmetti.

Daire kararında, pandemi nedeniyle Borçlar Kanunu'da yer alan, öngörülmeyen şartların oluştuğuna işaret ederek, ihtiyati tedbir kararının geçerliliğinin 6 ayda bir yerel mahkemenin değerlendirmesiyle ya da taraflardan birinin karara itirazıyla kalkabileceğini belirtti.

"KARAR TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK"

Yahyaoğlu'nun avukatı Olcay Göçüm, , kararın Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Kararın önemine değinen Göçüm, şunları kaydetti:

"Bu karar hem hukuki hem de vicdani bir karardır. İstinaf mahkemesi kararı olduğu için şimdilik Bursa ve bağlı illeri kapsıyor ama diğer illerde de emsal olacak bir karar.

Türkiye olarak bu salgın sürecini el birliğiyle atlatmalıyız. Söz konusu karar da işleri azalan iş yeri sahipleri için, onların çalışanları ve ülke ekonomisi için çok önemli bir adım oldu. Ancak tabi bu kararın her işletme için geçerli olacağını da düşünmüyorum. Pandemiden önceki iş hacmi yüksek olup sonradan düşen işletmeler için geçerli olacaktır. Ayrıca hukuk tarihimizde belki de ilk defa görülen bir karara varan istinaf mahkemesi, tedbirin, 6 ayda bir yerel mahkemenin değerlendirmesiyle ya da taraflardan birinin itirazı sonucu, olağanüstü şartların iş yeri üzerindeki etkisinin sona erip ermediğine göre kalkabileceğine hükmetti. Bizce bu da en az verilen tedbir kararı kadar önemli" diye konuştu.

Haber Yorumları (1)
HSN: İnsanların elindeki de alınmaya başlandı hadi hayırlı olsun. . .
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