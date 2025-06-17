Yaprak Erkek kimdir? Yaprak Erkek kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
2025 FIVB Milletler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak. A Milli takımımızdaki oyuncularımız ilgi odağı oldu. Peki, Yaprak Erkek kimdir? Yaprak Erkek kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
2025 FIVB Milletler Ligi'nde 2. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi 2. haftasında mücadelesini sürdürecek. Peki, Yaprak Erkek kimdir? Yaprak Erkek kaç yaşında evli mi, hangi takımda oynuyor?
YAPRAK ERKEK KİMDİR?
2001 doğumlu milli takım oyuncusu Yaprak Erkek, 182 boyunda ve smaçör olarak görev alıyor. İlbank altyapısından yetişen genç smaçör, kariyerinde İlbank, Il Capital Legionovia Legionowo takımlarında oynadı.
Erkek, 2022'de Türkiye Milli Takımı'yla katıldığı İslam Oyunları'nda şampiyonluk elde etti.