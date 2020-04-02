Yapı Kredi tüm çağrı merkezini eve taşıdı
Yapı Kredi'nin üç ilde yer alan çağrı merkezlerindeki 1.400'e yakın çalışanının tamamı koronavirüs önlemleri kapsamında evden hizmet vermeye başladı.
02.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:39
Yapı Kredi'nin üç ilde yer alan çağrı merkezlerindeki 1.400'e yakın çalışanının tamamı koronavirüs önlemleri kapsamında evden hizmet vermeye başladı.
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Kaynak: Dunya.com