Yapı Kataloğu'nun Sektördeki Önemi Nedir? Katalogda Yer Almak Hangi Faydaları Sağlıyor?

Parkolay Müşteri İlişkileri Direktörü Can Erkut Sevinç, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yapı Kataloğu'nun sektördeki önemine değinen Sevinç, "Yapı Kataloğu son dönemlerde yeniden yapılandırılarak hayata geçirilen önemli bir mecra. Her şeyin dijital olduğu bir dünyaya geçtik. Yazılı basın kaynakları yerine daha kolay erişilen interaktif olan dijital medyayı kullanıyoruz. Bu noktada yapı kataloğu devreye giriyor. Yapı kataloğu paydaşlar arasındaki bağı kurmak için harika bir mecra. Kendi içerisinde de çok dinamik ve faydalı" şeklinde konuştu.