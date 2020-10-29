Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı

İskoçya'daki Inverness Caledonian Thistle kulübünün maç yayınları için kullandığı yapay zeka kamerası, futbol topuyla yan hakemin kelini karıştırınca, bu sezon takıma ilk puanı getiren gol yayınlanamadı.

İskoçya Championship'te Inverness Caledonian Thistle, geçtiğimiz hafta sonu Caledonian Stadı'nda Ayr United'ı ağırladı.

Ligdeki ilk maçını kaybeden Inverness Caledonian Thistle, Ayr United mücadelesinin 86. dakikasında Nikola Todorov'un golüyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve ligdeki ilk puanını aldı.

Tasarruf amacıyla maç yayınlarını yapay zekayla çalışan kamera sistemine emanet eden İskoç ekibi Inverness Caledonian Thistle, hesapta olmayan bir sorunla karşılaştı.

GOL YERİNE HAKEMİ İZLEDİLER

Yapay zeka sistemiyle hareket eden kamera, futbol topuyla hakemin kafasını karıştırınca izleyiciler takıma ilk puanı kazandıran gol yerine, yan hakemin kel kafasını izlemek zorunda kaldı.

YAPAY ZEKALI KAMERALAR KULLANILIYOR

Kameraman ekibi ve profesyonel kayıt cihazlarının çok pahalı olmasından dolayı, birçok küçük kulüp yapay zeka destekli kameraları kullanıyor.

TARAFTARLARDAN KULÜBE DESTEK

Caley Thistle'ın ses ve görüntü ekipmanlarını iyileştirmesi için harekete geçen taraftarlar, isimlerini stat tüneline yazdırma fırsatına sahip. Yaklaşık 65 dolar karşılığında, oyuncuların sahaya çıkmadan önce gördükleri son şey olan Caledonian Stadı'ndaki tünele isimlerini yazdırabilirler.

Kulüp Sözcüsü, "Taraftarlar ve yönetimdeki tartışmaların ardından, destekçilerimizin bize ek mali destek sağlaması için yeni yollar arıyoruz. Bu nedenle yıllarca hatırlanacak yeni tünel Wall of Fame'i tasarladık" dedi.