“Yapabilirsin” belgeseli Bursa’daydı
Türkiye genelinde kadınlara ilham vermek amacıyla Türk Tuborg A.Ş.'nin "%100 Gönüllüyüz" kapsamında desteklediği Tuluhan Tekelioğlu'nun "Yapabilirsin" adlı belgeselinin gösterimi Bursa'da gerçekleşti.
13.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:07
Türkiye genelinde kadınlara ilham vermek amacıyla Türk Tuborg A.Ş.'nin "%100 Gönüllüyüz" kapsamında desteklediği Tuluhan Tekelioğlu'nun "Yapabilirsin" adlı belgeselinin gösterimi Bursa'da gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com