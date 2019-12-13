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“Yapabilirsin” belgeseli Bursa’daydı

Türkiye genelinde kadınlara ilham vermek amacıyla Türk Tuborg A.Ş.'nin "%100 Gönüllüyüz" kapsamında desteklediği Tuluhan Tekelioğlu'nun "Yapabilirsin" adlı belgeselinin gösterimi Bursa'da gerçekleşti.

13.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:07
“Yapabilirsin” belgeseli Bursa’daydı

genelinde kadınlara ilham vermek amacıyla Türk Tuborg A.Ş.'nin "%100 Gönüllüyüz" kapsamında desteklediği 'nun "Yapabilirsin" adlı belgeselinin gösterimi 'da gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

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