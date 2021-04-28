Yangın esnasında çatıdan atlayan yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
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Yangın esnasında çatıdan atlayan yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Haberler | Güncel

Yangın esnasında çatıdan atlayan yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısında tadilat yaptığı sırada çıkan yangında paniğe kapılıp atlayan Ahmet Çilingir'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından alındı.

Yangın esnasında çatıdan atlayan yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Bağcılar'da 6 katlı binanın çatısında tadilat yaptığı sırada çıkan yangında paniğe kapılıp atlayan Ahmet Çilingir'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından alındı.

Bağcılar Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi'nde dün saat 16.30 sıralarında 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Çatı katında izolasyon çalışması yapan 63 yaşındaki Ahmet Çilingir panikleyerek aşağıya atlamıştı. Hastanede hayatını kaybeden Ahmet Çilingir'in cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çilingir'in ailesi ve yakınları Adli Tıp Kurumu'nda hazır bulundu. Adli Tıp'ta yapılan otopsi işlemlerinin ardından Çilingir'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yaşlı adamın cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a gönderildiği öğrenildi.

Yangın esnasında çatıdan atlayan yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Yangın esnasında çatıdan atlayan yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Yangın esnasında çatıdan atlayan yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Yangın esnasında çatıdan atlayan yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

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