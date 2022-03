MERSİN (İHA) - Yangın bölgesinde çağla hasadı... Kilosu 100 liradan satılıyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören badem bahçesinde hasat başladı.

Sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor.

Ege ve Akdeniz Bölgesinde bahar meyvelerinin ilki olan çağla, tezgahlarda yerini almaya başladı. Havaların ısınmasıyla baharı erken yaşayan Mersin'in Silifke ilçesinde ilk çağla hasadı yapıldı.

Tamamen organik olarak özellikle sahil kesimlerinde ticari amaçlı yetiştirilen Badem çağlasının kilosu tezgahlarda 100 liradan alıcı buluyor. Önceki yıllara göre satışı 25 gün geç başlanan çağla, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can, çağlayı vatandaşların kilo yerine tadımlık olarak gram ile satın aldıklarını kaydetti. Can, "Tamamen doğal şartlarda üretiliyor. İlaç yok, gübre yok. Tamamen doğal ve organik yetiştiriyoruz. Köyümüzün geçim kaynağıdır. Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği olarak bir projemiz var. Yayla kesimlerinde binlerce dönüm boş arazi var. Buralara badem ağacı ekmek istiyoruz. Şu an 50 ila 80 ton arasında bir üretimimiz var. Kilosu 100 liradan satıyoruz" dedi.

Çağlanın yeni çıktığı için fiyatının biraz yüksek olduğunu açıklayan Zafer Can, "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle fiyat biraz yüksek olunca, çağla sevenler de kilo ile değil, 100 gram olarak alabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde çağlanın hasadının artmasıyla birlikte fiyatların da aşağıya düşmesini tahmin ediyoruz" dedi.

Sezonun ilk meyvesi olması nedeniyle çağlanın büyük bir rağbet gördüğünü belirten Zafer Can, "20 Mart'ta çağla festivali adı altında Ayşe Dinçer konserimizle tam hasada geçeceğiz" dedi.