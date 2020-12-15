Yalovaspor: 0-1
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Yalovaspor: 0-1

15.12.2020 15:34 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:39
Yalovaspor: 0-1

STAT: 7 OcakHAKEMLER: Ahmet Resuloğlu (xxx), Hidayet Zeybek (xxx), Serdar Soydan (xxx)OSMANİYESPOR FK: Mesut (xx) - Ali Emre (xx) (Dk.46 Gencay), Halil İbrahim (xx), Tolga (xx) (Dk.66 Sırat), Kerim (xx), Erkan (xx) (Dk.76 Sidar), Yavuz (xx), Tayfun (xx), Hakkı İsmet (xx) (Dk.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Ahmet Resuloğlu (xxx), Hidayet Zeybek (xxx), Serdar Soydan (xxx)OSMANİYESPOR FK: Mesut (xx) - Ali Emre (xx) (Dk.46 Gencay), Halil İbrahim (xx), Tolga (xx) (Dk.66 Sırat), Kerim (xx), Erkan (xx) (Dk.76 Sidar), Yavuz (xx), Tayfun (xx), Hakkı İsmet (xx) (Dk.76 Fatih), Bekir Can (xx) (Dk.81 Atakan), Onur (xx)YALOVASPOR: Ahmet (xx) - Fatih Hüseyin (xx), Salih Kaan (xxx), Yunus Emre (xx), Cemal (xx) (Dk.81 Suat Avcı), Oğuzhan (x) (Dk.68 Burak), Alperen (xx) (Dk.81 Erhan), Mehmet Murat (xx), Batuhan (xx), Onurcan (xx), Yakup (x)GOL: Dk.27 Salih Kaan (Yalovaspor)SARI KARTLAR: Dk. 26 Ali Emre, Dk.38 Hakkı İsmet, Dk.58 Tolga, Dk. 64 Gencay, Dk.84 Kerim (Osmaniyespor) - Dk. 45 Batuhan, Dk.71 Alperen, Dk.82 Ahmet (Yalovaspor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Osmaniyespor FK, ertelenen 10'uncu hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Yalovaspor'a 1-0 mağlup oldu. 7 Ocak Stadı'nda saat 13.00'de başlayan maçı, Ahmet Resuloğlu, Hidayet Zeybek ve Serdar Soydan hakem üçlüsü yönetti. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın 27'nci dakikasında Salih Kaan'ın attığı golle Yalovaspor, rakibi karşısında 1-0 üstünlük sağladı. İkinci yarıda her iki takım da gol bulamazken Yalovaspor, sahadan 3 puanla ayrılıp puanını 9'a yükselterek 15'inci sırada yer aldı. Osmaniyespor ise 10 puanla ligin 12'nci sırasında kaldı. Karşılaşmayı Osmaniye İl jandarma Komutanı Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, takım yönetici ve idarecileri ile taraftar dernekleri temsilcileri izledi.

- Osmaniye
Yalovaspor: 0-1
Yalovaspor: 0-1
Yalovaspor: 0-1
Yalovaspor: 0-1
Yalovaspor: 0-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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