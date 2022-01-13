Yalova Belediyesi memurlarına yüzde 120 SDS artışı

Yalova Belediyesi ve Bağımsız Yerel Hak-Sen arasında yapılan anlaşmayla, memur ve sözleşmeli personelin Sosyal Denge Sözleşmelerine (SDS) yüzde 120 oranında artış yapıldı.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve Bağımsız Yerel Hak-Sen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Vedat Kaya'nın arasında 2022-2023 Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Mustafa Tutuk, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimizi enflasyon altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" sözlerinden aldığımız şiar ile memurlarımıza aldıkları sosyal denge oranında yüzde 120 artış sağladık. Kanunlarımızın el verdiği en üst limiti uygulayarak, sosyal haklarla ilgili olarak da düzenlemeler yaptık. Bizler, büyük Yalova Belediyesi olarak, ailemizin her ferdinin daha iyi şartlarda çalışmaları için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çalışanlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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